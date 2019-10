L'accident s'est produit vers 13h30 ce vendredi, dans le tournant à hauteur de la place de Gougnies et de la rue des Culots.



Une dame, au volant de sa petite VW Up, circulait dans le sens Châtelet-Mettet lorsqu'elle a raté le tournant du centre de Gougnies. Son véhicule a continué tout droit, et est allé percuter un muret et la barrière garde-fou.

Elle est sérieusement blessée, même si ses jours ne sont pas en danger. Prise en charge par une équipe médicale, elle a été conduite en milieu hospitalier.

Ce sont les pompiers de Mettet et de Charleroi qui sont intervenus pour le balisage et la désincarcération, accompagnés d'une ambulance du Val de Sambre et d'un SMUR de la clinique d'Auvelais ainsi qu'une médecin urgentiste.