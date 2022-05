Jacky est pompier à Sambreville. Et dans la nuit de dimanche à samedi, alors qu'il ne travaillait pas, il a été réveillé vers 1h30 du matin par une alarme. Dans la rue du Pré Barré, juste à côté de chez lui à Acoz, il a vu de la fumée s'élever de la maison de sa voisine. Une dame de 84 ans vit là, seule.

"Quand j'ai vu la fumée, j'ai tout de suite compris évidemment", raconte-t-il. "Je suis vite allé la trouver, et j'ai essayé de lui dire qu'il fallait sortir. Mais malgré l'alarme elle ne voyait pas l'incendie, dans les combles, et refusait de quitter la maison. J'ai fini par l'obliger, et on a attendu les pompiers ensemble."

© FVH

Et il a bien fait d'agir : quand ses collègues de Marcinelle sont arrivés, le toit était totalement en feu. "On fait ce qu'on peut... mais c'est la première fois que j'aide quelqu'un à sortir d'une maison en feu hors de mes heures de boulot."

Un "départ complet" avait été envoyé, avec deux citernes, une grande échelle, une auto-pompe et un véhicule de commandement, sous les ordres du lieutenant Leroy et du sergent Baudaux. Il a fallu près de 20 minutes aux pompiers pour venir à bout de l'incendie, la maison est malheureusement totalement détruite.

© FVH

Plusieurs équipes de la police locale Germinalt ont fait le déplacement, pendant que les secouristes prenaient l'habitant de 84 ans en charge. Les causes de l'incendie sont inconnues pour l'instant.