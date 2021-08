Si vous habitez Erquelinnes et que vous avez un avis à donner sur les commerces du centre-ville, à la fois ceux qui s'y trouvent et ceux qui ne s'y trouvent pas, l'enquête lancée par la commune est faite pour vous.

Via le site de la commune, l'autorité locale demande en effet à "mieux connaître vos habitudes d’achats et vos attentes pour le commerce du centre-ville." L'objectif, dit la commune, est de mettre en place des "actions concrètes" pour rendre le centre-ville plus attractif.

Pour définir une stratégie, les élus locaux comptent donc sur les citoyens, via un questionnaire en ligne. Un questionnaire papier est aussi proposé à l'administration communale ou dans les commerces participants.

Le sondage se clôturera le 19 septembre.