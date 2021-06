Dans la ferme du Crèvevoeur, à Yves-Gomezée (Walcourt), Bernard et Alain Anciaux ne font pas que de l’élevage viandeux et laitier : depuis de longs mois, les deux fermiers planchent avec la Maison wallonne de la pêche et le GAL Entre-Sambre-et-Meuse à faire revivre un petit affluent de l’Yves. Objectif : rénover la "frayère" et permettre aux truites de se reproduire à l’abri des prédateurs. "La frayère ici existait, mais le temps faisant il y a eu une petite cascade qui s’est créée, trop haute pour que les truites puissent la sauter, et il n’y avait pas assez de rochers pour que les poissons puissent s’y cacher et pondre en toute tranquillité", explique Arnaud van den Hove de la Maison de la pêche. Il a fallu agir, et en été tant que les truites ne sont pas là.