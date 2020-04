La zone de police Germinalt est intervenue pour mettre fin à un barbecue avec un nombre anormal de personnes. La propriétaire des lieux a été interpellée après une rébellion.

Certaines personnes ont du mal avec les mesures de confinement. Ce dimanche de Pâques, en plein milieu de l'après-midi, la zone de police Germinalt a constaté une infraction aux mesures de confinement au domicile d'une famille à Thuin, nous apprend SudPresse. Un barbecue était organisé sur place. Si les barbecues ne sont pas interdits entre les membres d'une famille habitant sur le même toit, une dame a tenté de contourner la règle en inventant une condition qui n'existe pourtant pas. "On peut recevoir des gens qui habitent à moins de 250 mètres de chez soi", a affirmé la mère de famille aux policiers intervenus pour mettre fin au barbecue du dimanche. Bien essayé !

Elle tente de cracher et de mordre les policiers

Alors que l'incident pouvait s'arrêter là, les choses ont tourné en rébellion. L'alcool aidant, la dame s'est énervée, en distribuant des coups de pied aux policiers. Cette dernière a également tenté de les mordre et de leur cracher au visage. Finalement, non sans mal, les policiers sont parvenus à l'interpeller et à la faire monter dans le véhicule de police. L'organisatrice du barbecue a été présentée au magistrat de service du parquet de Charleroi.Un des policiers a été blessé lors de cette intervention qui n'aurait jamais dû tourner en rébellion. Des procès-verbaux Covid-19 ont été dressés aux autres personnes présentes sur place.