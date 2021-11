Pour des raisons encore inconnues, les deux voitures se sont télescopées : suite au choc, l'une s'est retrouvée en contrebas de la chaussée, dans un fossé, l'autre est allée percuter un véhicule stationné.

Les pompiers de Thuin (zone Hainaut-Est) et de Binche (zone Hainaut-Centre) sont intervenus sur les lieux de l'accident, avec une désincarcération et un balisage. Deux ambulances et un SMUR ont également été dépêchés sur place. Deux personnes, dans la voiture qui a effectué la sortie de route, ont dû être désincarcérées. Elles ont été transportées en milieu hospitalier.

Constat: police locale Lermes.