C'est une course contre la montre que fait Vincent Frippiat, un jeune gerpinnois de 25 ans qui s'est lancé dans le métier de chocolatier en 2020, afin de satisfaire tous ses clients pour cette période de Pâques. Même s'il lui était possible de reprendre la boucherie familiale, il a souhaité parcourir son propre chemin professionnel lui qui se destinait au départ à la boulangerie.

Son allergie à la farine lui a fait repenser son avenir de boulanger et c'est donc tout naturellement qu'il s'est tourné vers la chocolaterie.

Aujourd'hui, à la tête du "péché de la gourmandise" à Gerpinnes, il régale les petits et les grands avec sa gamme de chocolats uniques et tous faits à la main dans son atelier situé dans une aile de la ferme familiale au lieu dit « La Ferme du Limousin » à Gerpinnes. "Faire du chocolat est une passion que je développe au fur et à mesure. C'est un peu comme de la chimie. On assemble des ingrédients et on voit ce que ça donne. Il y a des choses qui marchent mieux que d'autres mais il ne faut pas arrêter. Il faut une certaine rigueur pour avoir une belle couleur et de bonnes saveurs. La température et le degré d'humidité doivent être constamment surveillés. Trop d'humidité et le chocolat se blanchit et perd de son croquant. Fondre du chocolat doit se faire à des températures très précises pour bien le travailler et le mettre dans des moules," explique Vincent.

Bien qu'il travaille actuellement seul, le chocolatier ne mesure pas ses efforts afin de proposer des produits qui se distinguent des produits "traditionnels" que l'on peut trouver dans les magasins de grandes distributions. "J'ai quelques fournisseurs avec lesquels je travaille. Je prends exemple et m'inspire de recettes des grands chocolatiers au savoir-faire reconnu comme le français Pascal Caffet. C'est en m'intéressant à son travail que j'ai pu créer mon propre praliné. "

Mettant un point d'honneur à la recherche de goûts authentiques, Vincent a créé sa propre recette du praliné dont il est fier. Pour une découverte des saveurs subtiles de ses chocolats, Il ne met aucun conservateur ni exhausteur de goût.

Avec seulement quelques mois forts dans l'année, Vincent n'a pas voulu passer à côté des fêtes de Pâques. Pour cela, il a travaillé 400 kg de chocolat pour en faire des œufs ou encore des petits lapins. "Je suis sur le pont depuis le mois de septembre. Il y a la Saint-Nicolas, la Noël, la Saint-Valentin et Pâques est une grosse période que je prépare depuis la mi-février avec très peu de repos."

Outre le chocolat, Vincent régale aussi ses clients et son entourage avec des nougats et des glaces.

Spécialement pour Pâques, le jeune chocolatier ouvre une boutique éphémère ce samedi à la Ferme du Limousin à Gerpinnes