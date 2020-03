À Ham-sur-Heure-Nalinnes, lors des élections d’octobre 2018, les tensions étaient électriques au sein du groupe MR, particulièrement entre Yves Binon le bourgmestre et Adrien Dolimont le 1er échevin.

Pour rappel, Adrien Dolimont souhaitait devenir bourgmestre. Ce qu’Yves Binon n’a pas accepté, il voulait faire un dernier mandat en politique avant de laisser sa place. Finalement, ils sont arrivés à un accord. Si Yves était de nouveau élu au poste de bourgmestre, il ne réaliserait que 4 ans de son mandat et laisserait les 2 dernières années à Adrien. De fait, Binon a été réélu. Nous l’avions rencontré après les élections pour voir si l’accord allait être tenu, il nous avait affirmé que "si tout le monde restait correct" avec lui, il partirait après 4 ans.

Un an plus tard, les tensions se sont apaisées au sein du MR de Ham-sur-Heure-Nalinnes. "Jusque-là, ça se passe bien, je reste le patron. S’ils restent corrects, je partirai le 11 janvier 2023", explique-t-il. La date est officielle dans la tête du bourgmestre : "J’ai choisi la date du 11 janvier, car la veille, ce sera les vœux de la commune et je veux les exprimer une dernière fois et faire un bilan de mes années en politique."

Le 11 janvier 2023, il démissionnera de son poste de bourgmestre et quittera totalement la politique. "Je ne me présenterai plus sur les listes et je ne serai pas conseiller communal. J’ai été élu numéro 1 et non conseiller. Ils m’ont poussé dehors alors je ne peux pas être bourgmestre et ensuite un sous-fifre. Je ne veux pas être là à regarder sans rien pouvoir décider, c’est me faire du mal et à eux aussi."

Yves Binon gère sa commune comme une entreprise depuis des années : "Depuis 1994, la commune tourne bien. Je la gère comme un patron, je dis toujours que la confiance n’évite pas le contrôle." Et sa vie professionnelle ne s’arrête pas au poste de bourgmestre. "Je ne vis pas de politique, j’ai deux entreprises dont je continuerai à m’occuper ensuite."