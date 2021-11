Ce jeudi après-midi, l’instruction d’audience n’a pas permis d’éclaircir les raisons pouvant expliquer le changement soudain de comportement de Zelimkhan. Le 30 août dernier, à 5h du matin, ce dernier est calme et répond aux questions des policiers de la zone Germinalt intervenus au domicile familial sur demande de la compagne du prévenu, qui souhaitait quitter les lieux avec ses quatre enfants.

À peine 3 heures plus tard, Zelimkhan est méconnaissable et crée la zizanie dans les rues de Nalinnes. Et pour cause, puisqu’il se promène nu comme un ver, pieds nus. Dans cet état, Zelimkhan se retrouve dans le jardin d’une riveraine. « Elle a remarqué que ses chiens aboyaient à l’arrière de l’habitation. Elle a vu le prévenu nu et lui a demandé ce qu’il faisait là avant d’être agressé », explique Me Cloet, avocat de la victime.

Very bad trip

La suite de la scène est irréelle. Zelimkhan se jette sur la pauvre dame avant de l’étrangler et de mimer un acte sexuel sur cette dernière. Fort heureusement, l’un des animaux de compagnie de la riveraine mord le prévenu, ce qui permet de stopper les agissements de Zelimkhan. Pour le même prix, le trentenaire aurait été contraint de s’expliquer devant une Cour d’assises pour meurtre. À la place, Zelimkhan est poursuivi pour une tentative de meurtre, sans oublier l’outrage public aux mœurs. Pour le parquet, il s’agit là d’un « very bad trip, pas aussi drôle que le célèbre film ». Comment en arrive-t-on là ? Zelimkhan ne sait pas répondre à cette question. Il n’a aucun souvenir des faits, mais son comportement est lié à une prise de produits, selon un expert médical. Lequel ? Nul ne sait.

Selon le Code pénal, la peine maximale pour tentative de meurtre est de 20 ans de prison. Le parquet se limite à 6 ans de prison. Jugement dans deux semaines.