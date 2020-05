On l'attend depuis des mois, la société chinoise Thunder Power doit venir produire, via une filiale belge, des voitures électriques sur l'ancien site de Caterpillar à Gosselies. C'est le "deal" trouvé par le gouvernement wallon et le plan Catch pour relancer l'emploi industriel sur le zoning du nord de Charleroi.

Mais la création de la filiale, qui conditionne la participation financière de la Wallonie et qui permettrait de lancer le début des opérations à Gosselies, n'a pas encore été créée. C'était prévu pour fin 2019, puis début 2020... mais le Covid est passé, évidemment, par là. Retardant le développement de Thunder Power en Chine, et par conséquent l'expansion des activités en Belgique.

Le député Ecolo Christophe Clersy a interpellé le ministre Borsus sur la question. "Les contacts avec Thunder Power sont réguliers, et depuis la semaine passée les activités reprennent progressivement dans l'entreprise", a noté le ministre de l'Economie wallon. "Très concrètement, le gros œuvre de l’usine en Chine est terminé mais afin d’accélérer la production, Thunder power envisage l’acquisition d’une entreprise voisine. La société se donne six mois pour devenir actionnaire majoritaire de cette structure et d’y démarrer l’assemblage de la Chloé pour le marché chinois. Parallèlement, d’ici la fin de l’année, Thunder Power entend lever les fonds nécessaire pour financer cette opération et ses projets en Europe."

Christophe Clersy constate qu’il reste, au-delà de la crise sanitaire, un certain nombre d’inquiétudes liées au contexte concurrentiel au niveau de la voiture électrique : "l’annonce récente de la production d’une voiture 100 % électrique de Dacia au salon de Genève en constitue un bel exemple." Pour le député écologiste, les prochaines rencontres programmées entre Thunder Power et la SOGEPA seront déterminantes : "on sera clairement très prochainement à la croisée des chemins pour évaluer si les fondations du projet chinois sont solides ou pas. Compte tenu de ces incertitudes liées à la venue de ces investisseurs, il est donc primordial de continuer à s’activer au niveau de potentielles pistes alternatives."