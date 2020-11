, explique le député régional Christophe Clersy.

Il avait interrogé le ministre de l'Economie Willy Borsus pour savoir quelle serait la suite de la reconversion de l'ancien site de Caterpillar, à Gosselies. Pour rappel, la start-up chinoise Thunder Power, fabricant de voitures électriques, voulait s'y implanter pour se développer sur le marché européen. Mais peu - sinon rien - ne bouge depuis des mois, et ce n'est d'ailleurs "plus un projet prioritaire" pour le gouvernement wallon. L'autre piste était celle de développer un parc d'attractions Legoland à proximité de l'aéroport de Charleroi, qui est situé presque au centre de l'Europe, mais ça ne plaît pas à tout le monde, puisque le site est pour l'instant industriel, et que le groupe Merlin Entertainments étudie d'autres possibilités d'implantation sur le globe. Ensuite, transformer le site en lieu de maintenance pour les trams avait été évoqué par Alstom, "mais ce projet est incompatible avec Thunder Power, qui est la piste qu'on a privilégiée à l'époque" explique le Ministre. Ecolo fait aussi état d'une quatrième piste, celle du démantèlement et de la maintenance d'avions, qui avait été mise sur la table par la cellule Catch et évoquée par BSCA, mais le gouvernement n'a encore reçu aucun projet concret à ce stade.

Bref, pour l'instant pas de solution en vue, et la piste Thunder Power semble perdre encore plus de vitesse suite à ce nouveau report de la levée de fonds. Mais comme le député socialiste Maxime Hardy nous le répétait récemment, "il n'y a encore eu aucun euro public qui a été investi sur le site, à part le rachat pour l'euro symbolique." Aucun projet ne s'est encore concrétisé, mais l'ex-site de Caterpillar reste un atout pour la région, tout le monde politique s'accorde à le dire.