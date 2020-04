Le CA de l’intercommunale a rendu un avis négatif à la ministre Tellier.

Le conseil d’administration de l’intercommunale Tibi (ex-ICDI) s’est réuni jeudi pour traiter la demande d’avis de la ministre wallonne de l’Environnement, Céline Tellier, à propos d’une proposition de réouverture partielle et progressive des recyparcs à partir du 6 avril 2020. "Après délibération, le CA s’est prononcé à l’unanimité contre une réouverture", précise l’intercommunale dans une note envoyée aux rédactions.

L’intercommunale justifie son refus de rouvrir les recycparcs, "même partiellement et progressivement", de la façon suivante : "il est important de continuer à limiter les déplacements non essentiels, et nous ne voulons pas non plus exposer notre personnel à des risques évitables, dès lors qu’il y a possibilité de conserver temporairement chez soi sans risque sanitaire des déchets tels qu’encombrants, inertes, déchets verts, qui pourront être amenés aux recyparcs ultérieurement."

Par contre, Tibi se dit "favorable" à épauler les services communaux pour l’enlèvement des dépôts clandestins, tout en se préparant à réévaluer sa décision pour une réouverture éventuelle "au plus tôt le 21 avril" et ce "dans le cadre du scénario de déconfinement progressif qui va commencer à être préparé par les autorités". L’intercommunale précise vouloir donner la priorité aux déchets verts.

L’avis rendu tient compte et respecte la décision des syndicats des travailleurs, rencontrés jeudi dans la journée avant la réunion, qui demandaient - eux aussi - un refus de réouverture.