Durant l’été, l’Intercommunale de gestion des déchets Tibi propose un grand jeu de sensibilisation à la réduction du volume des déchets destiné aux enfants inscrits dans les plaines de jeux et les centres aérés répartis sur l’ensemble des14 communes associées.

Cette animation a pour objectif de remettre le déchet au cœur des activités des enfants et de les amener à utiliser leur acquis voire à mieux comprendre l’importance des gestes éco civiques.

Durant plus de deux heures, les animateurs vont emmener les enfants dans le pays de Tibi. Les enfants seront incités à réfléchir à leur production de déchets et aux solutions pour la diminuer : ils joueront à devenir des "enfants Zéro Déchet".

Le respect de l’environnement et de la nature sont aujourd’hui une préoccupation importante. On observe d’ailleurs une implication et une demande de plus en plus forte des directions des plaines de jeux pour ces activités en lien avec le développement durable. Elles sont à la recherche d’activités ludiques de qualité pour les enfants et l’expertise de Tibi en matière de pédagogie est unanimement reconnue par ses partenaires.

L’approche est qualitative : l’équipe de Tibi s’installe pour une demi-journée au minimum sur le site de la plaine de jeux. Les enfants changent d’activité toutes les 15 minutes environ, ce qui leur permet de ne pas se lasser et de prendre beaucoup de plaisir en réalisant les activités. L’activité peut être proposée deux fois par jour

Ce sont ainsi plus de 50 animations qui auront lieu durant cette période estivale sur les territoires des14 communes et quelques 1000 enfants qui devraient être sensibilisés.

En jouant, "l’air de rien", les messages de prévention des déchets font mouche !