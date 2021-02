Les chutes de neige importantes ainsi que la température négative observée toute cette semaine n'ont pas permis d’assurer l’ensemble des collectes en porte-à-porte dans des conditions de sécurité acceptables, tant pour le personnel que pour les autres usagers de la route.

Une collecte de rattrapage UNIQUEMENT pour les déchets sélectifs qui n’ont pas pu être collectés à la date prévue aura lieu ce samedi 13 février 2021 dès 6h00 pour les communes suivantes :

Châtelet 1(Bouffioulx, Châtelineau) : Verre, Papier/Carton et PMC

Fleurus 1 (Wanfercée-Baulet, Lambusart) : Verre, Papier/Carton et PMC

Fleurus 2 (Fleurus, Heppignies) : Verre, Papier/Carton et PMC

Jumet : Verre, Papier/Carton et PMC - Lodelinsart : Verre, Papier/Carton et PMC

Pont-à-Celles 1 (Pont-à-Celles, Luttre, Viesville) : PMC

Pont-à-Celles 2 (Buzet, Liberchies, Obaix, Rosseignies, Thiméon) : PMC

Les habitants des communes concernées sont invités à sortir à nouveau uniquement leurs déchets sélectifs concernés ce vendredi 12 février au soir en vue de la collecte de rattrapage prévue ce samedi 13 février 2019 dès 6h00 du matin.

Tibi attire l’attention sur le fait que les déchets résiduels (sacs blancs et conteneurs à puce gris) ainsi qu’organiques (conteneurs à puce vert) ne seront pas collectés ce samedi et seront collectés lors de prochaine collecte hebdomadaire prévue au calendrier des collectes et doivent être rentrés d’ici là.