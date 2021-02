C’est une nouvelle étape dans le transfert des missions communales de propreté publique de Charleroi : ce lundi, l’intercommunale Tibi a vu son champ d’action s’étendre au district nord de l’entité (Gosselies, Jumet et Ransart). Les travailleurs étaient déjà actifs dans les districts Centre (Charleroi, Dampremy, Lodelinsart), Sud (Couillet, Marcinelle et Mont-sur-Marchienne) et Ouest (Marchienne-au-Pont, Monceau-sur-Sambre, Roux et Goutroux).

Le dernier district à l’Est (Gilly et Montignies-sur-Sambre) sera pris en charge cet été, en juillet. "A partir de là, quelque 160 agents seront à pied d’œuvre au profit d’une population de 204.000 habitants", indique l’échevin de la Propreté Mahmut Dogru. Coût de l’opération : un euro par personne chaque semaine en moyenne. De la prévention à la vidange des poubelles publiques en passant par l’évacuation des dépôts clandestins, Tibi est appelé à gérer l’ensemble des opérations, intégralement.

La ville a toutefois fait le choix de conserver la répression des incivilités et la gestion de l’entretien des chemins de randonnée, devantures de bâtiments, nettoyage des tags, graffitis et infrastructures publiques inoccupées. Pour combattre les dépôts clandestins, Charleroi doit faire l’acquisition de caméras de vidéosurveillance à hauteur de 0,4 million. Ces moyens seront complémentaires et adaptés à tous les milieux (urbain, rural, bords de cours d’eau).