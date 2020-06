Le sexagénaire impliqué dans un échange de tirs avec la police a vu sa détention préventive confirmée par la chambre du conseil. D'après son conseil, José L. a toutes les raisons d'accabler le policier.

La zone de police Brunau est intervenue le dimanche 14 juin dernier au domicile du suspect à la rue de la Vallée à Wayaux (Les Bons Villers) pour un différend familial entre l'épouse de José L. et ce dernier. Le sexagénaire s'était disputé avec sa compagne, qui promenait son chien non loin de la maison familiale. La discussion s'était poursuivie jusqu'au retour à la maison. L'une des filles du couple était intervenue pour calmer son père, alors qu'on faisait appel à la police.

José L., qui se trouvait à l'intérieur de l'habitation, avait montré une arme à la fenêtre lorsque les policiers étaient intervenus sur les lieux. Ces derniers avaient pénétré dans l'habitation, se retrouvant face au suspect dans un escalier étroit. Un échange de tirs avait eu lieu, blessant José L. et un policier.



Le policier avait été touché aux côtes et aux poumons. José L. avait subi une blessure à l'abdomen. Deux dossiers ont été mis à l'instruction. "L'un pour tentative de meurtre et le second à l'encontre du policier afin de savoir s'il a agi en état de légitime défense ou non", avait précisé Vincent Fiasse, procureur du Roi de Charleroi.



La chambre du conseil de Charleroi a confirmé mercredi la détention préventive de José L. Ce dernier affirme ne pas avoir tiré en premier. Le parquet de Charleroi confirme que l'enquête suit son cours.

D'après Me Fabian Lauvaux, conseil de José L., son client a raison de camper sur ses positions. "Il n'a pas changé sa position de départ sur les circonstances de la scène et il a toutes les raisons de le faire. L'enquête a bien avancé."