Si, ce lundi, plusieurs restaurateurs et autres acteurs de l'Horeca ont pris la route pour aller manifester leur mécontentement aux abords de Bruxelles, Tom Tran a pris lui aussi la route mais à bord de son nouveau food truck et en direction de Montigny-le-Tilleul.

Ce carolo de 42 ans natif du Vietnam a su saisir les opportunités pour concrétiser son projet et proposer un nouveau style de fast-food asiatique. Le choix entre des nouilles et du riz et une variété d'accompagnements le tout fait maison avec des produits frais et servi dans des boites.

En 2017, il décide d'ouvrir à Couillet un premier restaurant ne proposant que des plats à emporter. "Cela a déjà été un défi d'ouvrir quelque chose de nouveau. J'ai commencé avec ma mère et nous voulions être complètement transparent avec nos clients. Avec une cuisine ouverte à la vue des clients, nous pouvions aller au-delà de certains a priori sur la cuisine asiatique," explique Tom.

Le succès au rendez-vous il décide de déménager vers Charleroi où il occupe une surface plus grande. Le développement se poursuit avec la ferme intention de proposer ses plats aux quatre coins de la ville à bord d'un food truck. "Malgré la crise nous n'avons pas laissé tomber le projet. En ce moment, les banques ne sont pas enclines à faire des prêts alors nous avons quand même foncé avec mon associé pour mettre sur les routes notre premier King Box truck."

S'il se félicite d'avoir poursuivi et mené à bien son projet, il ne peut s'empêcher de compatir avec ses collègues du secteur de l'Horeca. "Je ne comprends clairement pas toutes les décisions. Il a été demandé au secteur de respecter des conditions strictes et tout a été fermer sans grande explication. Même si aujourd'hui je peux faire ce que j'aime, ce n'est pas facile, la crise est bel et bien là. J'ai perdu 50% de mon chiffre d'affaire dans le restaurant à Marcinelle. Dans notre plan financier, le food truck était un bonus appréciable mais là nous faisons un peu plus que limiter les pertes. Oui, nous n'avons pas de coûts fixes avec le camion mais nous avons d'autres démarches à faire et des demandes d'autorisations auprès des communes par exemple."

Confiant dans son concept à la fois proche et gourmand, Tom mettra d'ici l'été un nouveau camion sur les routes. Il ne compte pas s'arrêter là puisqu'il envisage d'ouvrir de nouveaux établissements et "pourquoi pas créer des franchises . Mais chaque chose en son temps."

Même si le restaurateur n'est pas d'un naturel à se plaindre, il tient à rester en accord avec ses valeurs. C'est ainsi qu'au moment de la fermeture s'il lui reste des box, il les offre dans les accueils de nuit de Charleroi.