Anne-Marie Billart, 87 ans était la première personne à se faire vacciner contre la COVID-19 au sein de la résidence, Jules Hustin, à Marchienne-au-Pont. Celle-ci est l’une des neuf maisons de repos du CPAS de Charleroi. Ce jeudi, 7 janvier 2021, le directeur ce home, Marcel Petit-Barreau a aussi reçu sa première dose.

© Prise par le personnel

Cette campagne de vaccination s’échelonnera sur plusieurs semaines. "Nous commençons avec les résidents de Marchienne-au-Pont et de Montignies-sur-Sambre. Durant les semaines suivantes, les personnes des autres maisons de repos du CPAS seront à leur tour vaccinées", explique Philippe Van Cauwenberghe, président du CPAS qui était présent pour l’occasion.

© Prise par le personnel

La deuxième injection du vaccin Pfizer aura lieu trois semaines après la première dose. Cependant, si des résidents ou des membres du personnel - qui n'ont pas souhaité être vaccinés - auraient changé d’avis d’ici là, ils pourraient à ce moment recevoir leur première injection. En ce qui concerne cette résidence de Marchienne-au-Pont, 125 séniors sur 142 ont donné leur accord pour se faire vacciner.

En pratique, les résidences reçoivent le vaccin la veille, en provenance du Hub hospitalier du CHU Marie Curie. Ils arrivent dans des frigos à température entre 2 et 8 degrés. Chaque flacon contient cinq doses du vaccin. Les résidents sont vaccinés par le médecin coordinateur et les infirmiers de la résidence. Les membres du personnel le reçoivent via la Médecine du Travail COHESIO.

© Della Mora

En tout cas, Anne-Marie, 87 ans, Gilberte, 92 ans et Mireille, 81 ans, qui se sont faites vacciner, sont très en formes. "Au départ, j’avais un peu peur. Mais je suis contente de l'avoir fait. Je conseille aux autres de le faire", se confie l’octogénaire. Elle espère ainsi revoir ses sept enfants.