Sur l'ensemble des hôpitaux du CHU de Charleroi (ISPPC), 195 patients sont traités au sein des unités Covid et en soins intensifs.

Rien que pour les soins intensifs, on est à 47 patients, un triste record : c'est d'ailleurs le problème, malgré la baisse légère des hospitalisations, ce sont les soins intensifs qui nécessitent le plus gros des efforts. Et qui surcharge de travail le personnel soignant.

Une unité de soins intensifs a d'ailleurs dû être créée la semaine dernière à Marie Curie, à Lodelinsart, en récupérant une unité de triage qui a dû être déplacée ailleurs.