La radio est un média qui accompagne beaucoup de gens dans leur quotidien. A Charleroi, il existe cinq radios indépendantes. Elles ont pour but de parler principalement de la région de Charleroi. L'auditeur peut ainsi se retrouver plus facilement dans ces radios car elles parlent d'endroits festifs ou culturels à deux pas du carolo.

Cependant, les radios indépendantes se retrouvent dans une situation compliquée. En effet, dans huit ans, les radios cesseront d'émettre en FM pour adopter définitivement la DAB+. Beaucoup de radios, surtout au niveau national émettent déjà en DAB+, alors que les radios indépendantes attendent toujours l'accord de la ministre de la Fédération Wallonie-Bruxelles de l'audiovisuel. "Au départ, il fallait que les 15 radios qui recouvrent la région de Charleroi, celle de La Louvière et celle de Mons soient d'accord sur le même opérateur. Nous avons créé une ASBL en commun qui devient opérateur. Maintenant, il faut attendre de voir si la ministre de l'audiovisuel nous versera toujours les montants qui ont été promis pour les infrastructures de lancement", explique Philippe Henry, président de l'ASBL RDM. Les subsides pour l'installation du réseau équivalent à 90.000 euros. Pour l'instant, les radios indépendantes n'ont pas encore de réponse de la part de leur ministre.

De plus, les radios nationales ont reçu un budget pour faire la promotion dans les journaux, des campagnes publicitaires à la télévision, pour annoncer leur présence en DAB+. Ce qui est pour Philippe Henry discriminatoire. Le budget pour cette campagne promotionnelle est de plus ou moins 500.000 euros. "Il faut savoir qu'actuellement les radios nationales sont hébergées par le DAB+ de la RTBF. C'est-à-dire que notre pays favorise même des radios étrangères", rajoute le président de l'ASBL RDM.

La DAB+ ce sont des fréquences utilisées dans le temps pour les télévisions, que nos parents ou même nos grands-parents installaient sur leur antenne râteau. Ce qui veut dire que le DAB+ pourrait fonctionner dans les voitures mais pas dans certaines habitations car le signal ne sera jamais assez puissant pour percer l'épaisseur des murs. Mais il y a quand même un avantage, il y aura moins d'antenne sur les villes. Il y a aura aussi moins de consommation d'énergie par radio. Dans le cadre de Charleroi, une antenne de DAB+ suffira à diffuser quinze radios.

"Nous avons encore un mandat de huit années à exploiter. Je pense que la radio de demain c'est celle que l'on tient dans la main. Actuellement le CSA, estime que pour écouter une radio, ça doit être gratuit. Si on l'écoute sur Internet, on utilise de la 4G. Le jour où l'opérateur téléphonique va dire que vos datas sont illimitées, je le dis honnêtement, la DAB+ est morte. Si l'internet devient illimité, 4G ou 5G, cela sera plus l'avenir de la radio que le DAB+", affirme Philippe Henry.