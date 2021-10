Le 26 juillet, le couperet tombait : la piscine du stade Yernaux fermait ses portes. Une infiltration d’eau dans la toiture rendait l’exploitation de la piscine dangereuse. Il fallait mettre un filet de sécurité pour pouvoir rouvrir. On est trois mois après, rien n’a bougé. Et les clubs sportifs et la cafétéria viennent d’apprendre, presque par hasard puisque c’était en appelant la direction pour une autre question, que la réouverture promise "au plus tard pour la première semaine de novembre" n’allait pas pouvoir se faire.