La Maison du tourisme mise sur les applis mobiles, pratiques car elles tiennent dans la poche. Elles constituent un moyen de découvrir la région 24 heures sur 24 du lundi au dimanche. Deux applications le permettent.

La première est arrivée à la mi-août, il s’agit de "Tentez l’inattendu" de Totemus, qui allie chasse au trésor et géocatching dans le cœur urbain, au départ de la gare du Sud. C’est un moyen ludique de partager des anecdotes autour de l’histoire, l’architecture, le street art et la BD. Gratuite, elle est disponible sur les store Google Play et Apple. Depuis son lancement à la mi-août, elle a été téléchargée un peu plus de 200 fois. "Au total, 84 équipes de 2 à 3 personnes ont réalisé le parcours, ce qui constitue un bon démarrage", constate Valérie Demanet qui n’exclut pas le développement d’autres circuits.

La deuxième appli c’est Runnin’city, avec trois circuits de 5, 10 et 15 km à parcourir en courant ou en marchant. À proximité des points d’intérêt, un commentaire touristique s’enclenche automatiquement.