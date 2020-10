La Maison du tourisme de Charleroi veut partir à la (re) conquête des carolos. "Le post-confinement nous a montré le potentiel que cela pouvait représenter", observe la directrice Valérie Demanet. "Cet été, nous avons accueilli en effet de nombreux visiteurs locaux. Même si nous continuons à miser sur d’autres publics cibles, nous voulons continuer à attirer les carolos."

Pour rendre l’offre plus attractive, il a été décidé de la saisonnaliser. En identifiant les produits et expériences les mieux adaptés aux conditions météo et attentes. Dans ce cadre, un catalogue "automne" vient d’être élaboré. "Nous y proposons une sélection de balades automnales et des idées de sorties culturelles." De manière générale, le pays de Charleroi reste une destination d’aventures. Vous êtes plutôt "urban spirit" ? Alors, téléchargez l’application mobile "Tentez l’inattendu" de Totemus ou l’appli Runnin’city, pour explorer Charleroi au pas de course ou en marchant à votre rythme, en mode famille ou sportif. Si vous êtes de tempérament sportif, osez la boucle noire et randonnez sur la distance qui vous convient le mieux. Vous pouvez également tester les circuits Runnin’city (sur 5-10 ou 15 km), en courant ou en marchant. Enfin si vous êtes branchés nature, des itinéraires cartographiés vous mettent sur les chemins de traverse à travers terrils, bois, forêts et parcs, en ville et dans la couronne verte. Le catalogue mise sur les produits phares du Pays noir, avec des formules originales comme les visites accompagnées par les greeters, des hôtes bénévoles qui partagent leur savoir : histoire, street art, architecture, coins sympas.

"Il y a une vraie demande pour cela. Pour promouvoir notre tourisme, nous avons invité des blogueurs et influenceurs à venir goûter à Charleroi, et à y vivre des séjours thématiques" , dit Valérie Demanet. Expositions, idées shopping, Horeca, producteurs locaux, artisans et lieux d’hébergement.

Si la Maison du tourisme de Charleroi invite à des expériences dépaysantes, elle garde un lien très fort avec celle du Pays des Lacs qui dispose d’une offre d’aventure complémentaire.