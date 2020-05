L'aide est venue de toute part pour soutenir le personnel des hôpitaux.

La crise sanitaire liée au covid-19 met le personnel soignant à rude épreuve. Qu'ils soient médecins, infirmières, aide-soignants ou encore personnel d'entretien, tous ont tâché de garder la meilleure énergie afin de soigner les malades arrivés par dizaines dans l'ensemble des centres hospitaliers du pays.

Pour les soutenir et veiller au moral des troupes, les restaurateurs et autres particuliers ont préparé des petits plats, offert des friandises ou hébergé ceux qui habitaient trop loin de leur lieu de travail.

A l'ISPPC, Michel Dorigatti, président du comité de direction, a pris son bâton de pèlerin afin de se rendre chez chacune des associations et les remercier de vive voix (même masqué). "Cela fait plusieurs jours que nous allons à la rencontre des personnes qui ont soutenu les soignants. Nous tenons à leur témoigner notre reconnaissance en leur remettant une blouse signée par le personnel comme on pourrait le faire avec des maillots de foot. Que ce soit pour le personnel ou les patients, ils ont été nombreux à manifester leur soutien. Les restaurants et les grandes surfaces de la région, les associations locales, l'association des chefs carolo ou encore le Fab-Lab ont répondu présent."

Même si tous ont apporté leur soutien de manière tout à fait désintéressée, certains n'ont pu cacher leur émotion en recevant la blouse hautement symbolique. "Ce n'est pas parce que nos hôpitaux se vident progressivement des malades du coronavirus que l'aide s'arrête. Au contraire, ces différents groupes de citoyens et de professionnels de l'Horeca poursuivent leurs actions auprès des plus fragilisés. Non seulement nous les remercions de tout cœur mais nous pensons très fort à eux. Dès que cela sera possible, nous les remercierons en retournant dans leurs établissements", conclut Frédéric Dubois, directeur de la communication de l'ISPPC.