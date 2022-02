Il n’y a ni décors ni fond vert, seulement un grand écran composé de panels LED, une caméra et des ordinateurs: voici la technologie qui peut changer la production cinéma d'après les fondateurs du nouveau studio Magic Loom, à Marcinelle.

Le studio Magic Loom a ouvert ses portes à Marcinelle, dans l’enceinte des éditions Dupuis à côté de Dreamwall. Si des scènes ont déjà été tournées ces dernières semaines, c’était l’occasion de présenter le concept - novateur - notamment au ministre Borsus.

Le principe est simple : c’est un studio de tournage. Mais il n’y a ni décors ni fond vert, seulement un grand écran composé de panels LED, une caméra et des ordinateurs. "On projette directement autour des acteurs, sur l’écran, ainsi qu’à la caméra, un décor interactif virtuel composé à base d’images réelles ou de synthèse", précise le fondateur Hervé Verloes. C’est avec un moteur graphique qui sert d’habitude aux jeux vidéo, l’Unreal Engine (Fortnite, Kingdom Hearts III, Borderlands 3, etc.), que Magic Loom propose cette prouesse : les acteurs sont (...)