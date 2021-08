Personne n’était heureux de revoir Alain devant le tribunal correctionnel. Et pour cause, puisque le 14 avril dernier, ce dernier avait obtenu un sursis probatoire pour des coups sur Sabine et des crachats sur des policiers. Mais seulement douze jours après son jugement, Alain avait recommencé à boire et à se montrer violent… Ruinant définitivement ses chances d’échapper à la prison.

La faute, selon lui, à un enchaînement d’événements. "Je suis allé aux urgences parce que j’avais du mal à respirer. Le lendemain, j’ai été à Charleroi pour me trouver un appartement et on m’a attaqué pour me voler mon GSM et ma caution. Tout ça a fait que j’ai pété les plombs et j’ai bu du whisky lundi", avait expliqué Alain.

Le 26 avril dernier, Alain a étranglé Sabine, alors qu’elle dormait. Ce 3 août, le tribunal a prononcé la peine d’un an de prison ferme requise par le parquet.