Selon une étude internationale sur les pratiques scolaires, les écoliers de la Fédération Wallonie Bruxelles sont lanternes rouge du classement européen de compréhension à la lecture. Seuls 22 % de nos élèves de dix ans maîtrisent des niveaux de compréhension élevés ou avancés contre une moyenne de 50 % dans les autres pays de l’organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Face à ce constat alarmant, la Fédération a décidé de faire de Charleroi une ville pilote de l’opération "Tout le monde lit" organisée dans l’enseignement. Avec l’appui de l’association des éditeurs belges. "Nous menons ce projet en collaboration avec le réseau de bibliothèques publiques de la Ville et le cabinet du bourgmestre en charge de la Culture", annonce la Première échevine de l’Enseignement et de la Formation Julie Patte.

Le concept de #toutlemondelit est simple : encourager un quart d’heure de lecture quotidienne dans les classes de maternelles et de primaire pour stimuler le goût et le plaisir de la lecture. Trente quatre classes s’inscrivent dans ce projet. Dans les jours et semaines à venir, elles vont s’équiper de coins livres et de boîtes à livres pour les enfants (BD, littérature jeunesse, romans, etc.).

Dès que les conditions sanitaires le permettront à nouveau, il est ensuite prévu de former les équipes éducatives : cette mission sera confiée à Philippe Brasseur, auteur du manuel "1001 activités autour du livre" aux éditions Casterman. Comment animer les séances de lecture, explorer le contenu d’un livre par la voix, la musique, le corps, apprendre à savoir choisir un "bon bouquin", etc.

Enfin, des auteurs vont être invités à venir parler de leur métier en classe. Des rencontres qui demandent une préparation pédagogique et un suivi des enseignants…