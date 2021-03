Les chantiers sur autoroutes, c'est la plaie des automobilistes. Il y a quelques mois, la traversée du Hainaut sur la E42, de Charleroi à Tournai (et dans l'autre sens), comptait pas moins de 4 chantiers sur plusieurs kilomètres à chaque fois. C'est maintenant au niveau de Courcelles qu'un chantier sans fin s'est ouvert, quasiment de Charleroi à Manage. Et avec le printemps qui arrive les travaux vont fleurir de plus belle, un peu partout.

Ce lundi, la Sofico qui s'occupe des chantiers sur les autoroutes et nationales wallonnes a lancé une grande campagne de sensibilisation pour la vitesse des automobilistes à proximité des chantiers. Sur 300 panneaux partout sur les autoroutes et sur les réseaux sociaux, on verra des images réelles. D'une voiture qui s'est crashée sur un camion-tampon, de travailleurs qui placent des cônes à quelques mètres de voitures lancées à pleine vitesse... une campagne "choc" qui vise à faire réveiller les consciences, et lever le pied.

Parce qu'on le sait, tout le monde roule trop vite. Selon une étude Vinci, 66% des Belges reconnaissent "oublier" de ralentir à l'approche d'un chantier (...)