L'aéroport de Charleroi prend des mesures suite à la reprise du covid-19 dans certaines régions d'Europe.

Début mars, les aéroports européens, dont celui de Charleroi, ont été confronté aux retours de vacanciers en provenance de destinations où le covid-19 sévissait fortement, le nord de l'Italie par exemple. Des mesures avaient été prises avec les critiques de circonstance comme la lenteur de la réaction, la non prise de température et la sous information de l'importance du virus.

Au fil des jours et des mois, les états se sont confinés afin de maîtriser la propagation du coronavirus, chose plus ou moins réussie.

Depuis quelques jours, on constate que le virus revient en force dans différentes régions de l'Europe contraignant certaines régions à se reconfiner.

A l'aéroport de Charleroi, plusieurs dispositifs ont été mis en place afin de contenir le virus durant cette période estivale. Après une fermeture totale du site et l'arrêt des vols, il avait déjà été prévu de contrôler la température des voyageurs au départ de Charleroi. Toute personne entrant dans l'aéroport ne doit pas présenter de symptômes au risque d'être interdit de départ et refouler.

Si des mesures sont prises dans le sens des départs, pour les arrivées il faut rester prudent. Les passagers en provenance de Catalogne arrivent du côté "hors espace Schengen". Ils doivent remplir un document permettant un meilleur tracking. Ce document est récupéré après par la police. Pour les personnes en provenance d'autres régions, il est conseillé d'aller chez un médecin et au besoin se mettre en quatorzaine.

Même si l'aéroport ne tourne pas à plein régime, on reste conscient des risques liés à la reprise des vols transfrontaliers."Actuellement, nous ne sommes pas en pleine capacité, nous tournons aux alentours des 65 à 70% avec de 70 à 85 vols suivant les jours. Les destinations favorites sont dans le sud de l'Europe : Italie, Espagne, sud de la France. Nous continuons à suivre les instructions transmises par les autorités et sommes vigilants aux avis émis par Saniport, l'autorité fédérale de trafic international, et le SPF Santé Publique", explique Vincent Grassa le porte-parole de BSCA.