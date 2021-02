Clélia, l’une des premières prévenues à avoir intégré la nouvelle chambre lancée il y a un an à Charleroi, a réussi avec brio le programme et a logiquement obtenu une suspension simple du prononcé.

Il y a un an, la chambre de traitement de la toxicomanie de Charleroi a ouvert ses portes aux justiciables dépendants aux produits stupéfiants. Le but ? Les aider à se sortir de la consommation de produits stupéfiants et à obtenir une peine plus clémente que la prison ferme devant le tribunal correctionnel.

En échange, les prévenus s'engagent à suivre un programme durant en moyenne dix mois afin de soigner leur dépendance. Si le programme est une réussite, ils ont plus de chance d'échapper aux sanctions pénales habituelles requises par le ministère public.

Ce fut le cas de Clélia, qui avait intégré la CTT le 18 février 2020. Pionnière du programme, la future mère est probablement l'exemple à suivre, l’exemple qui démontre l’utilité d’une telle chambre et de sa réussite. Poursuivie au départ pour la détention et la vente de cocaïne et de cannabis, Clélia n'a pas arrêté de fournir des efforts spectaculaires, récoltant à plusieurs reprises les louanges de la chambre. Ce qui lui a permis de tourner le dos à sa dépendance et de changer de vie.

Ce mardi 16 février, Clélia a obtenu une suspension simple du prononcé de 3 ans. La chambre de traitement de la toxicomanie se félicite de la réussite du programme, même si le plus dur reste encore à venir. « Elle a compris l’enjeu et l’opportunité de la CTT. Il faut saluer cette belle évolution et l’encourager à poursuivre dans cette voie. » Durant 3 ans, Clélia devra tout de même se tenir à carreau, au risque d’être condamnée pour la détention et la vente de stupéfiants.