Les deux frères jumeaux font partie des justiciables membres du programme mis en place par la chambre de traitement de la toxicomanie. Durant en moyenne dix mois, ce programme les aide à soigner leur dépendance. Si le programme est une réussite, ils ont plus de chance d’obtenir une mesure de faveur à la place d’une peine de prison.

Tom et Marc ont intégré la CTT en février dernier, après avoir vendu 8 grammes par semaine et détenu du cannabis durant un an, avant de se faire pincer dans un véhicule avec le matériel nécessaire pour la vente. Depuis leur intégration, les frères jumeaux prouvent qu’ils ont envie de sortir de leur dépendance et des ennuis judiciaires. Ces derniers présentent un parcours sans faute et se montrent coopératifs.

En signe de félicitations, la chambre considère que le 25 janvier prochain, Tom et Marc pourront enfin quitter le programme en échappant à la peine de prison qui avait été requise par le parquet.

Des débuts encourageants

Marie-Louise (prénom d’emprunt) a intégré la CTT le mois dernier. Sa dépendance (elle consommait 2g/jour) l’a conduite à vendre de la marchandise sur Anderlues entre 2017 et 2020. La trentenaire a vendu 10 g par semaine à 10 euros le gramme à 11 clients.

Le parquet a d’ores et déjà requis une peine d’un an de prison contre la vendeuse, au cas où le programme de la CTT échouerait. Mais selon le parquet, les premiers pas dans cette chambre sont encourageants. « C’est bien parti, donc il faut continuer comme ça et poursuivre les efforts », signale le parquet, tout en rappelant qu’un écart de conduite reste possible et qu’il faut rester prudent.

Le point sur ce dossier sera effectué le mois prochain.