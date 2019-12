Bernard, Pascal et Christine (prénoms d'emprunt) sont poursuivis pour des faits commis sur deux jeunes filles âgées de 11 et 10 ans.

Christine est décrite par son avocate, Me Pouossi, comme une femme ayant vécu dans la violence dès sa plus tendre enfance. Par la suite, difficile de dire s’il agit de malchance ou non, mais Christine a également vécu dans la violence lors de ses relations amoureuses. Mariée une première fois avec un homme condamné par la justice pour des faits de mœurs, la mère de famille est tombée amoureuse de Pascal. Le couple vit ensemble durant plusieurs années et se marie même en 2016, avant de divorcer en 2017.

Quelque temps après la séparation, elle tombe amoureuse de Bernard. Les amoureux emménagent ensemble sur Courcelles.

Mais Bernard, le beau-père, est rapidement soupçonné de viols, d’attentats à la pudeur et de traitements inhumains sur ses deux belles-filles. Il aurait violé à plusieurs reprises Elisa (prénom d’emprunt) et se serait violemment emporté sur Alicia (prénom d’emprunt) lors de punitions. Mais l’homme conteste les préventions. "J’ai essuyé la petite après un bain, car sa maman m’avait demandé de le faire. En essuyant, un doigt est entré dans le vagin de la petite", explique Bernard. Alicia signale avoir été contrainte de rester plusieurs heures sur les genoux, bras en l’air. Quand elle n’obtempérait pas, la punition se prolongeait…

Christine conteste avoir participé aux punitions infligées à la gamine. Pascal, le père, est également poursuivi pour la détention de deux images pédopornographiques. "J’ai eu la clé USB d’un voisin et deux images parmi 210 mangas se trouvaient à l’intérieur", se défend Pascal, qui nie être l’auteur d’attentats à la pudeur sur ses deux enfants.

Le ministère public a requis des peines de prison ferme à l’encontre des trois prévenus. Une peine de 6 ans est sollicitée contre le beau-père. Quatre ans de prison contre Christine et trois ans contre Pascal, détenu. Jugement, le 15 janvier prochain.