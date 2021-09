Au-delà des pénuries saisonnières auxquelles il doit faire face, l’établissement de transfusion sanguine de Charleroi, connu sous le nom du "don de sang", est confronté à une crise structurelle qui menace ses 52 emplois et la poursuite de ses activités. Apparu en 1935 et premier agréé du pays, le centre se concentre sur l’approvisionnement en composés sanguins du réseau hospitalier local : hormis 24 % des prélèvements réservés aux cliniques d’Auvelais et d’Ottignies, tous les produits alimentent les hôpitaux de Charleroi, tant du réseau privé (45 %) que public (31 %).