La campagne est lancée pour la première fois dans une grande ville.

Proximity, c’est une initiative qui vise à faire émerger des projets de transition sur l’alimentation durable, l’économie circulaire et la récupération, la production et les économies d’énergie ainsi que la mobilité douce. Le concept est simple : vous avez une idée, Proximity pourra peut-être la financer (jusqu’à 10 000 euros), ou apporter les aides en bénévoles ou en compétences dont vous avez besoin. Ou au moins assurer une partie de la comm’.

"La Ville de Charleroi a mis un apport financier de 50 000 euros, parce que beaucoup de gens n’ont pas envie que la reprise post-Covid soit juste une continuation de ce qu’on faisait avant. Il faut faire émerger des initiatives écologiques et solidaires pour rester propre à l’économie sociale et la formation de personnes en difficulté où Charleroi excelle déjà", observe l’échevin Xavier Desgain (Ecolo).

"On veut se baser sur ce que les locaux savent déjà faire", ajoute Laurence de Callatay de la fondation Be Planet, à l’origine de la campagne avec le réseau Transition. "On va donc commencer par créer des contacts entre les associations, les citoyens, les collectifs, les entreprises sociales et les coopératives, via des rencontres qui doivent encore être fixées, puis il y aura un appel à projets plus formel. On a déjà identifié 80 associations sur Charleroi." Une campagne de sensibilisation sur les projets, ainsi qu’une plateforme numérique suivront, même pour les projets non-retenus par le jury.

La particularité, à l’inverse du budget participatif déjà existant, c’est que l’appel à projets sera ouvert aux collectifs, aux associations, aux fondations et aux coopératives. "On peut imaginer que des entreprises mettent aussi leur savoir-faire à contribution, en prêtant un expert financier quelques heures pour un coup de pouce, par exemple", ajoute-t-elle. "On a déjà vu naître ailleurs des potagers collectifs, du prêt de matériel, des ateliers de réparation de vélos, de la récupération d’invendus pour faire de la soupe, etc. Ça peut même créer de l’emploi, local et durable."

La campagne va durer un an, elle a commencé ce lundi 15 juin.