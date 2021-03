La lettre de la direction de l'institut Sainte-Anne de Gosselies à ses professeurs a scandalisé sur place : il faut "faire la chasse" aux décolletés et aux jupes - jugés "indécents" - parce que "les élèves masculins sont plein d'hormones". Et "pour protéger les filles", il faut donc convoquer celles qui s'habillent en montrant une épaule, un bout de ventre ou les genoux, appeler leurs parents, et menacer de les expulser...

On était sur place, ce lundi, pour prendre la température auprès des élèves, les premières concernées. Et toutes sont unanimes : "on devrait pouvoir s'habiller comme on veut !" Les jeunes garçons sont d'ailleurs tout aussi choqués que les filles par les propos de la direction.