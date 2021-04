L'A503 à Charleroi permet de relier le R9 (petit ring) jusqu'au R3 (grand ring) et au haut de l'avenue Mascaux. Depuis des mois, l'axe Marcinelle-R9 est en chantier, pour permettre à la grande caserne des pompiers de Marcinelle d'accéder directement à l'A503 vers Charleroi-centre et pour aménager la bretelle de sortie des Hiercheuses, qui mène aux feux du carrefour vers le milieu de l'avenue Mascaux.

La Sofico, qui s'occupe de ce chantier, annonce des modifications à partir du 15 avril: les travaux entreront dans leur dernière phase, ce qui nécessitera des aménagements pour la circulation.

© Google Maps

Du jeudi 15 avril au mercredi 28 inclus, la sortie 33 "Marcinelle" (Hiercheuses) sera fermée dans le sens Marcinelle-Charleroi. Il s'agit de poser les dernières couches de revêtement sur la bretelle de sortie, des déviations par le haut de l'avenue Mascaux et la sortie "Est" du R3 en venant d'Heppignies seront prévues. Il sera aussi possible de faire le tour de l'hypercentre sur le R9 pour prendre la sortie "Marcinelle" dans l'autre sens.

Le 19 et le 20 avril, la circulation sur l'A503 vers Charleroi sera réduite à une bande, pour assurer la jonction entre l'A503 et la bretelle de sortie 33.

Enfin, le week-end (du vendredi 23 avril à 18h jusqu'au lundi 26 à 6h du matin), la circulation sera totalement coupée sur l'A503 entre l'échangeur de Marcinelle et le R9, dans le sens Marcinelle-Charleroi toujours, afin de racler et reposer la couche supérieure de la voirie. Des déviations seront aussi prévues, via l'avenue Mascaux (N577) et la route de Mons (N90).

"Les dates de ces phases pourraient être modifiées en fonction des conditions météorologiques", précise la Sofico.