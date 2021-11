Que s’est-il passé durant la soirée du 15 août 2020 dans l’immeuble à appartements où résident Olivier et Véronique (prénoms d’emprunt)? Le 22 décembre prochain, le tribunal correctionnel de Charleroi donnera sa réponse à cette question via un jugement. Selon le parquet, Olivier a violé sa voisine ce soir-là et porté des coups à un voisin, intervenu après avoir entendu les appels à l’aide de la victime.

Mais Olivier, lui, conteste fermement avoir abusé de sa voisine et d’avoir frappé le voisin. D’après ses dires, il aurait été invité à passer la soirée dans le logement de la victime avant que cette dernière ne « pète les plombs » selon ses dires. « Elle m’appelait régulièrement pour qu’on passe du temps ensemble. Elle m’avait appelé ce matin-là, mais je n’avais pas répondu. Ensuite, elle m’a invité à passer la soirée chez elle. J’ai été, mais je ne l’ai pas touché. À un moment, elle a pété les plombs et m’a demandé de quitter les lieux parce que son compagnon allait arriver de Bruxelles. »

Mais la version de Véronique est différente: comme l’a relaté Me Fosseur, avocat de la victime, c’est quand Olivier est parti aux toilettes que tout a dégénéré. « Il est sorti des toilettes avec le pantalon baissé, montrant son sexe. Il lui a dit "je vais te baiser" avant d’enfoncer quatre de ses doigts dans le sexe de ma cliente. »

Le voisin intervenu à l’aide jure, lui, avoir vu le prévenu en train d’abuser de la victime. Les policiers intervenus sur place ont constaté un état de stress et de peur chez la victime.

Une peine de 4 ans de prison est requise contre Olivier, avec un sursis probatoire pour l’aider à soigner son penchant pour la boisson. Jugement le 22 décembre prochain.

* Pour rappel, un numéro gratuit, le 0800 98 100, existe. Géré par SOS Viol, il offre écoute anonyme et soutien aux personnes victimes de violences sexuelles et à toutes celles et ceux concernés par la problématique.