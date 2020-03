Christine (prénom d’emprunt) reconnaît avoir donné une claque au visage de sa fille âgée de 3 ans, car elle est "violente".

La mère de quatre enfants a vécu une relation chaotique, selon ses dires, avec le père de la petite Jade (prénom d’emprunt). Les deux jeunes parents ont été, à plusieurs reprises, dépassés par la situation familiale et Christine doit faire face à la "grande violence" de Jade, 3 ans. Cette dernière s’en prend notamment à son grand frère, n’hésitant pas à lui lancer des jouets sur la tête. Durant les premiers jours du mois d’août 2018, une énième scène de violence se déclenche chez la petite. Excédée et d’une manière totalement incompréhensible, Christine porte deux violentes gifles au visage de Jade. Cette dernière se filme lors des coups portés sur son enfant et envoie la vidéo au père. "Regarde ta fille, regarde ta fille", crie Christine lors de la vidéo.

Entendue par le juge Davio à l’audience, Christine explique une situation personnelle chaotique. "J’ai été dépassé, je n’étais pas bien et la situation avec le père n’était pas top." Mais Christine affirme qu’il s’agit de la seule et unique scène de violence sur sa fille. Le ministère public, par contre, soupçonne le contraire, en tenant compte du témoignage des institutrices de Jade. D’après l’enquête réalisée à l’école, la mineure s’est déjà présentée avec une bosse au front.

Une peine de 18 mois de prison a été requise. Sandrine Vairon, procureur de division, précise que des conditions probatoires sont indispensables, compte tenu du passé judiciaire de Christine. La mère a écopé, le 30 mai 2016, d’un an de prison avec sursis pour des coups sur son aîné. "Elle doit se rendre compte que la société est inquiète de son comportement et que cette violence doit cesser." Me Aurélie Henin, à la défense, plaide également un sursis probatoire. L’avocate ne cautionne pas la violence de la scène et précise qu’il existe un contexte particulier. Jugement attendu pour le 31 mars prochain.