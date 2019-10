Marié depuis 20 ans, le couple a vécu par le passé dans l’alcoolisme de Michel. L’ancien facteur a lutté contre ses vieux démons, et est toujours suivi par un psychiatre. Ce dernier lui accorde cependant de consommer deux bières.

Le 17 février 2017, l’homme a consommé la limite autorisée. Mais en milieu d’après-midi, il décide de sortir, promettant à sa femme de ne pas boire. Les démons resurgissent et Michel P. rentre chez lui complètement saoul. Pour le punir de son écart de conduite, la victime décide de cacher la télécommande de la TV. Michel rentre dans une colère noire car il veut à tout prix regarder l’émission Reporters sur RTL-TVI.

Michel, récemment opéré du cerveau, a été suivi dans son quotidien par une équipe de l’émission. Il veut se voir à la TV mais sa femme l’en empêche. Il lui porte alors plusieurs coups de poing au visage. C’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase. La victime subit une incapacité de travail de plus de quatre mois avec ses deux tympans percés.

Le ministère public ne se montre pas opposé à un sursis probatoire avec un suivi pour l’alcool et la violence. L’homme est également poursuivi pour un harcèlement téléphonique envers son épouse. La défense plaide un sursis. Aujourd’hui, Michel est de nouveau marié et n’a plus aucun contact avec son ex-épouse.