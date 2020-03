Mais il s’est retrouvé devant le tribunal.

Le 31 janvier 2017, Hackim s’est violemment emporté contre le domicile et la voiture de sa sœur avec laquelle il est en conflit depuis plusieurs mois.

La relation entre un frère et une sœur est toujours compliquée. Mais au fil du temps, les animosités disparaissent pour laisser place à l’amour fraternel. Pour Hackim et Saïda, les tensions sont malheureusement toujours présentes. L’origine du conflit reste à ce jour encore incertaine. Du côté de la partie civile, Hackim reproche à sa sœur d’être "une sorcière" en empêchant la femme d’Hackim d’obtenir un Visa pour venir en Belgique depuis le Maroc. Du côté de la défense, on évoque plutôt une histoire d’héritage qui a laissé des traces au sein de la famille.

Le 30 janvier 2017, une altercation éclate entre Hackim et Abdou, son beau-frère. Hackim, qui purge actuellement une peine de six ans de prison à la prison d’Andenne, est roué de coups. Le lendemain, il se rend au domicile de Saïda et Abdou, prêt à se venger. Hackim prend deux pierres sur la route, les lances dans la porte du domicile du couple et dans la vitre arrière du coffre de la VW Tiguan appartenant à Abdou. Après s’être calmé avec l’aide d’une de ses autres sœurs, il appelle le couple promettant "de faire vivre un enfer et de repasser toutes les quatre heures."

Le ministère public a requis un mois de prison pour l’appel téléphonique. Mais la substitute Dutrifoy accorde qu’Hackim a été provoqué en recevant une pluie de coups. Me Meurice, à la défense, demande la clémence du tribunal au niveau de la peine à infliger à son client vu la peine actuellement purgée par Hackim derrière les barreaux. Jugement attendu le 3 avril.