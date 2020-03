Carole et Marc (prénoms d’emprunt) sont les parents de quatre enfants. La mère, atteinte d’une maladie héréditaire, se déplace en fauteuil roulant et Marc, sans emploi, tente par tous les moyens d’éduquer ses enfants, même s’il n’a pas eu un bon exemple lors de son enfance.

Le 20 janvier 2017, Carole quitte le domicile familial pour aller se reposer chez sa maman sur les conseils de sa gynécologue. La mère de famille est enceinte et vit une grossesse compliquée, après une chute dans des escalators. Du jour au lendemain, Marc se retrouve seul, à s’occuper de ses enfants.

Le lendemain, le petit Johan, 22 mois seulement, est emmené d’urgence à l’hôpital par son père et sa marraine. L’enfant ne mange plus depuis plusieurs jours. Marc pense à une gastro, mais le diagnostic des médecins est radicalement différent.

Le parquet est alerté pour une suspicion de maltraitance. L’enfant est victime d’un ulcère à l’estomac et a les pieds gelés, de couleur bleue, limite noire. Johan est affamé et boit rapidement deux biberons de 150 ml. "On dirait même un petit Éthiopien tellement il est affamé", précise le ministère public. L’enfant est rapidement transféré en soins intensifs à l’hôpital Saint-Luc. Sur place, il est victime d’un arrêt cardiaque, mais parvient à revenir à lui. Les médecins évoquent le risque d’être contraints d’amputer ses pieds…

Une enquête a lieu au domicile du couple. L’état des lieux est jugé déplorable. Le manque de chaleur est également constaté. Dans la chambre du petit, le thermomètre affiche 8 degrés. Un poêle à charbon est présent dans la cuisine, mais il ne sert quasiment à rien. "Il y a un gros trou dans la cuisine", justifie Marc… Lui et sa compagne reconnaissent, la tête basse, avoir été "imprudents" avec Johan.

Le ministère public a requis une peine de 5 ans de prison contre les deux parents. Le dossier a été mis en continuation au 5 mai prochain, pour examiner la présence de séquelles ou non sur Johan.