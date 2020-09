À 19 ans, Manuel (prénom d’emprunt) vient de sortir de prison et s’en fiche complètement de la justice. Malgré son jeune âge, Manuel est connu pour des faits de violence : vols, mœurs, coups et blessures et rébellion.

Ce vendredi, le jeune bandit est poursuivi pour avoir facilité la consommation de cannabis de Sonia (prénom d’emprunt) son ex-copine âgée de 15 ans. Le 24 avril dernier, à Morlanwelz, Manuel passe la soirée avec ses copains. Il est rejoint par sa petite amie avec laquelle il est en couple depuis septembre 2018.

Majeur, mais peu conscient du jeune âge de Sonia, Manuel fait fumer un joint à sa copine. "Je ne l’ai pas forcée à fumer…" Ce n’est pas faux, mais il a permis à la mineure de tirer quelques taffes.

Malgré son attitude qui en dit long sur son intérêt pour la justice, le substitut Bury ne s’oppose pas à un sursis probatoire. Jugement le 16 octobre.