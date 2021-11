Le premier récit émanant de Cindy (prénom d’emprunt) évoque un viol brutal dans la voiture de Salim, trentenaire, qui l’a fait monter de force dans son véhicule, dans le centre de Charleroi en août 2017.

De l’autre côté, Salim se défend. Il dit n’avoir aucun souvenir des faits plus de quatre ans après, mais admet tout de même "sortir tous les week-ends et faire des rencontres". "J’ai peut-être eu une relation avec elle, mais je ne m’en souviens pas", témoigne Salim.

Selon le parquet, c’est la version de Salim qui semble correspondre à la réalité, avec plusieurs incohérences repérées par le ministère public dans le dossier.

Aucun élément pour confirmer le viol

Tout d’abord, si l’ADN du prévenu a bien été relevé aux parties intimes de la victime, aucune lésion génitale n’a été constatée selon le parquet, qui souligne: "Pourtant, la victime évoque un viol brutal".

Ensuite, toujours selon le parquet, Cindy n’a pas été capable de se souvenir quelques mois après - lors d’une seconde audition - des faits dont elle dit avoir été victime. Cette dernière n’a pas été non plus en mesure de reconnaître son prétendu agresseur sur un panel photo, ajoute le parquet.

Le tribunal devra trancher

Le parquet laisse donc au tribunal la lourde charge de l’appréciation à donner à ce dossier, tout en affirmant qu’il n’y a pas d’élément objectif pour confirmer qu’il y a bien eu viol.

Le jugement interviendra le 15 décembre.

* Pour rappel, un numéro gratuit, le 0800 98 100, existe. Géré par SOS Viol, il offre écoute anonyme et soutien aux personnes victimes de violences sexuelles et à toutes celles et ceux concernés par la problématique.