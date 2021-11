C’est donc face à un banc des prévenus totalement vide que le dossier en cause d’Angelo a été examiné ce vendredi matin par la 11e chambre du tribunal correctionnel de Charleroi. Ce dernier a, le 15 mars 2012, commis une rébellion sur une policière. Et l’attitude du prévenu a provoqué d’importantes conséquences…

Si au départ, la victime présentait une incapacité de travail de 9 mois, en réalité la durée d’incapacité est beaucoup plus longue qu’annoncé puisqu’en 2014, c’est une incapacité de travail permanente partielle qui est retenue par la justice. Sur le plan financier, cela représente donc une importante somme à verser à la victime, à titre de dédommagement.

Il organise son patrimoine

Condamné à verser plus de 13.000 euros de dédommagement, Angelo n’entend même pas céder un seul centime à la policière. Et pour échapper aux poursuites du créancier, Angelo a selon le parquet organisé frauduleusement son insolvabilité. « En 2015, lui et son épouse ont effectué une donation d’une partie de leur immeuble à leur fille de 19 ans. Le même jour, un autre acte notarié prévoyant la vente de l’autre partie du bien au fils a été rédigé », confirme Me Schonnartz, partie civile.

Les soucis financiers d’Angelo risquent une nouvelle fois de ne pas s’arranger puisque le parquet requiert contre lui une peine de prison par défaut, avec une importante peine d’amende vu la mauvaise foi du prévenu. Jugement le 10 décembre.