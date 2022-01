Acteur de premier plan dans le soutien et l'accompagnement des personnes en situation de précarité, le Triangle a connu une année 2021 de tous les records.

Que ce soit pour la maison d'accueil, l'abri de nuit ou encore l'accueil de jour, la vingtaine de travailleurs que compte le centre n'a pas eu le temps de se tourner les pouces et est resté fidèle au poste depuis le début de la crise. Outre les forces vives toujours présentes, le Triangle a pu compter sur le soutien du Relais Social, du milieu associatif et de l'allongement de la période hivernale pour assurer ses missions d'accompagnements. "Accueillir les personnes est une chose que nous avons pu faire sans problème mais le plus difficile est d'assurer nos missions d'accompagnement. Comme la crise n'est pas prête de se terminer, l'année 2021 a marqué un tournant. Nous avons dû nous réorganiser afin de maintenir les entretiens et les activités," explique Emmanuel Mathieu, le directeur. Il avoue que l'année 2022 sera une année pleine de défis. "Le gros du travail c'est la réinsertion des gens. Le contexte actuel fait qu'il est difficile de décoller et de se projeter dans le futur. La recherche de logement n'est pas aisée et la crise de l'énergie n'est pas là pour faciliter les choses. Les gens ont des choix et des sacrifices à faire notamment du côté de la santé et de l'alimentation."

Les chiffres de fréquentations attestent d'une augmentation croissante de la précarité chez certains. Pour l'abri de nuit on compte 3.771 nuitées soit 700 en plus qu'en 2019. Pour l'accueil de jour, les équipes ont accueilli pas moins de 117 familles contre 103 en 2020. Ce qui est interpellant c'est le nombre d'enfants qui sont passés par là ; 230 en en 2021 et 195 en 2020. La maison d'accueil a aussi battu tous les records. En 2020, on comptait 10.300 nuitées pour 10.600 en 2021. Là où l'alerte rouge retentit c'est encore au niveau de l'accueil des enfants. Si l'abri de nuit compte 3.771 nuitées, la moitié sont des enfants soit 1.600 alors qu'en 2020 on en comptait 750.

Pour cette année, le travail se poursuit avec l'objectif, qu'en 2023, l'accueil de jour bénéficie d'une reconnaissance de la part de la Région Wallonne, chose qui devrait se faire.

Un autre projet qui marquerait une avancée majeure dans l'accueil et l'accompagnement est l'accueil des familles 24 heures sur 24. Cela permettrait de mieux soutenir celles-ci et de proposer des solutions sans avoir peur qu'une situation s'enlise. Quand il faut parfois 9 mois pour régler une situation, il ne faudrait peut-être qu'un seul mois, grâce à la collaboration des services d'accueil pour encadrer les familles. Un impact financier de taille serait aussi profitable à la collectivité.

En attendant,le travail de terrain se poursuit avec, peut-être prochainement, l'arrivée d'une bulle d'oxygène financière provenant de Vivaforlife.