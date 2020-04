L'intercommunale de gestion des déchets Tibi vient d'annoncer la réouverture de quatre recyparcs supplémentaires dès mardi 28 avril, et des nouveaux types de déchets seront acceptés partout.

A Courcelles rue de Binche, Fleurus rue de Mellet et Ham-sur-Heure/Nalinnes chemin de Hameau les recyparcs rouvriront leurs portes au public carolo. Il y aura en tout 10 recyparcs ouverts sur les 14.

De plus, les déchets métaux, inertes et plafonnages/plâtres pourront désormais être déposés dans l'ensemble des recyparcs ouverts sur la zone Tibi. Pour rappel, c'était précédemment limité aux déchets verts, aux bois et les encombrants.

Les 10 recyparcs ouverts à partir du mardi 28 avril sont donc :

Chapelle-lez-Herlaimont – Allée de la Valériane

Charleroi 1 (Couillet I) – Rue de Marcinelle 26

Charleroi 2 (Ransart) – Rue des Raspes

Courcelles – Rue de Binche

Farciennes, Aiseau-Presles, Châtelet (FAC) – Rue Odon Godart à Farciennes

Fleurus – Rue de Mellet

Gerpinnes (Joncret) – Rue de Jean-Joseph Piret 100

Ham-sur-Heure/Nalinnes – Chemin de Hameau

Montigny-le-Tilleul (Landelies) – Chemin de la Falgeotte

Pont-à-Celles (Luttre) – en face de la gare



Ouverture du mardi au vendredi de 10h15 à 18h00 et le samedi de 09h15 à 17h30, fermeture le dimanche, le lundi et les jours fériés.

Le port du masque est obligatoire, en plus de la limite habituelle d'1 mètre cube par jour et de l'accès conditionné à la présentation de la carte d'identité.