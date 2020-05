"L’idée est de ne plus jamais travailler avec des préfabriqués au sein des écoles."

Trois écoles vont très bientôt vivre quelques changements à Charleroi. Prochainement, deux bâtiments brûlés et un préfabriqué vétuste seront démolis pour laisser place à des nouveaux bâtiments dits "en dur".

"Dans les bâtiments scolaires, nous avons une série de préfabriqués qui se dégradent de plus en plus, partout où l’on peut, on va les démolir. On les remplacera par des bâtiments "en dur." Vous verrez quelques démolitions arrivées dans les prochains mois, l’idée est d’offrir des bâtiments d’une meilleure qualité à disposition des écoles", explique l’échevin Xavier Desgain.

Deux préfabriqués seront démolis très bientôt, donc un trop vétuste et l’autre en partie brûlé. Le premier se situe à l’école du Bois à Ransart. Le préfabriqué n’est plus aux normes et est bien trop vétuste. Il sera remplacé pas une nouvelle infrastructure, le bureau d’études travaille actuellement sur le projet.

Le deuxième préfabriqué concerne l’école Victor Hachez à Marchienne-au-Pont. Celui-ci a brûlé, il n’était plus occupé. Démoli, il permettra de libérer de l’espace et un nouveau bâtiment "en dur" sera également construit par la suite. Le projet est prêt et une subvention au PPT (Plan Prioritaire de travaux de la FWB) a été demandée, un budget est aussi prévu. "L’idée c’est de ne plus jamais travailler avec des préfabriqués au sein de nos écoles", annonce l’échevine Julie Patte.

Un projet de rénovation

Le dernier bâtiment qui sera détruit prochainement se situe à l’école des Gonceries de Mont-sur-Marchienne. Celui-ci a brûlé il y a quelques mois. La stabilité n’est pas bonne et il doit donc être détruit. Il est donc prévu de le remplacer ensuite mais pas seulement. Un projet global de rénovation de l’école est prévu, d’autres infrastructures ont également besoin de quelques travaux. Le bâtiment des primaires et la salle de gym seront donc rénovés en même temps que la construction de la nouvelle partie. Le projet est en cours d’élaboration, aucun délai n’est encore donné.