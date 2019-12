Le pronostic vital d'une personne est engagé.





Peu avant 20 heures, sur l'avenue de Seneffe à Courcelles, un accident grave s'est produit entre deux véhicules.

Sur cette route, la commune de Courcelles effectue depuis un an un test: des chicanes ont été installées pour ralentir la circulation. Mais toutes les semaines, les potelets sont percutés... tant et si bien que ce soir, plus aucun ou presque n'empêchait les automobilistes de rouler vite dans le sens Gouy-Courcelles: un poteau sur les quatre, de chaque côté.

Justement, une BMW roulait à vive allure d'après des témoins, quand est sortie d'un parking un véhicule avec trois personnes à son bord. Ce second véhicule a été percuté de plein fouet sur son flanc gauche par la BMW, a effectué plusieurs tours sur elle-même avant de percuter violemment un muret de brique devant une habitation.

Sur place, ont été envoyés : deux ambulances des pompiers, une ambulance du PIT de Gilly, deux SMUR, la désincarcération et le balisage des pompiers de jumet.

Trois personnes ont dû être désincarcérées. L'accident a fait trois blessés graves... pour l'un d'entre eux, le prognostic vital est engagé.