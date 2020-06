Trois graphistes carolos, Antoine, Christophe et Michaël, viennent de lancer MenuQR.be : ils espèrent pouvoir aider les restaurants à mettre (et garder) leur carte en ligne, pour que les clients n'utilisent que leur propre smartphone.

"L'idée nous est venue le mercredi avant la reprise : ma compagne travaille chez Papilles&Pupilles, à Charleroi, et on a vu la difficulté qu'il pouvait y avoir à s'adapter aux consignes sanitaires", explique Antoine Termont. Alors, avec son copain d'école Michaël Arnhem et Christophe Buchet rencontré par des amis communs, ils se sont lancés.

En quelques jours, depuis leurs domiciles respectifs de Loverval, Nalinnes et Marcinelles, MenuQR était né. Il est disponible dès maintenant et est déjà en test dans le restaurant Papilles&Pupilles depuis le 11 juin. "On a encore quelques petits détails à régler, mais le produit est prêt à être utilisé à plus large échelle."

L'idée est simple : pour 26€ htva par mois, ou 260€ par an, vous avez accès à un CMS (plateforme de gestion de contenu) qui vous permet de créer et garder facilement la ou les cartes du restaurant à jour. Le client n'a qu'à scanner un code QR - qui vous sera fourni par MenuQR et à afficher dans le restaurant - et il verra les plats, boissons, desserts ou vins proposés. "L'idée c'était aussi de pouvoir proposer aux restaurateurs de changer la carte en direct, si la dernière bouteille d'un vin est achetée, hop en deux clics on l'enlève de la carte, et on peut le remettre une fois réapprovisionné", précisent les créateurs. "L'encodage de la première carte peut être un peu fastidieux, mais une fois que c'est fait, tout devient modifiable facilement."

Le système MenuQR est gratuit jusqu'au 30 juin. "Et si on a de bons retours, on peut éventuellement continuer à développer MenuQR, même quand les mesures seront levées."