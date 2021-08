L'été est propice aux travaux, explique l'entreprise par voie de communiqués, parce que le trafic routier est moindre. On notera tout de même que les travaux du contournement de Couvin, pour rejoindre Charleville-Mézières depuis Charleroi, sont eux toujours en cours de réalisation et devraient être finis pour la fin de l'année. Les trois autres chantiers, sur la E42 à Fleurus, le R3 sur le viaduc et la N5 à Couillet, eux, seront finis d'ici peu. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aucun nouveau chantier n'est prévu à court terme sur les autoroutes des environs de Charleroi.

1) E42/A15 : interventions à hauteur de 7 ponts entre Fleurus et Heppignies en direction de Mons

Depuis le début du mois d’août, la voie de droite et la bande d’arrêt d’urgence sont soustraites sur l’autoroute E42/A15 entre Fleurus et Heppignies afin d’intervenir sur 7 ponts supportant l’autoroute. La vitesse maximale y est limitée sur cette zone de 6 kilomètres à 70 km/h. Par ailleurs, la bretelle du R3 venant de Marcinelle en direction de l’E42/A15 vers Mons est également fermée. Une déviation est en place par le rond-point du Muturnia.

Ces travaux permettent d’intervenir au niveau des trottoirs, des revêtements et de l’étanchéité de la voie lente de ces ouvrages.

La bretelle du R3 venant de Marcinelle en direction de l’E42/A15 vers Mons sera libérée pour la fin de la semaine prochaine (5 septembre au plus tard). Le reste du chantier sera achevé fin de la semaine suivante (12 septembre au plus tard).

2) R3 - Charleroi : réparations des bétons sous le viaduc de l’Eau d’Heure

Le viaduc de l’Eau d’Heure, supportant le R3 à hauteur de Montigny-le-Tilleul est en travaux depuis le 12 juillet dernier. Des réparations des bétons sont effectuées en-dessous du viaduc. Ces opérations ne sont donc pas visibles depuis l’ouvrage, sur lequel une bande dans chaque sens est soustraite pendant le chantier (pour les nacelles de travail et pour des raisons techniques d’exécution du chantier).

La signalisation de ce chantier devrait être retirée le 31 août prochain.

3) N5/Route de Philippeville - Charleroi : réhabilitation des revêtements du rond-point de Couillet

Des travaux visant à réhabiliter les revêtements du rond-point de Couillet, situé à l’intersection N5/R3/N572/rue des Haies/avenue de l’Armée française, ont débuté le vendredi 20 août pour une durée d’une semaine. Ils ont été effectués majoritairement de nuit afin d’en limiter l’impact.

Ils s’achèvent ce vendredi 27 août.